A Milano sgomberato lo storico centro sociale Leoncavallo

A Milano sgomberato lo storico centro sociale Leoncavallo

Video NewsA Milano sgomberato lo storico centro sociale Leoncavallo
Ufficiale giudiziario nella sede di via Watteau

Milano, 21 ago. (askanews) – A Milano è stato sgomberato dalle forze dell'ordine lo storico centro sociale Leoncavallo, spazio autogestito nato nel 1975 nella via da cui ha preso il nome e poi approdato dopo traslochi forzati in via Watteau nel 1994.L'ufficiale giudiziario scortato dalla polizia e carabin è entrato nel centro sociale alle 9 non trovando nessuna resistenza. Nel corso della mattinata decine di attivisti e sostenitori si sono riuniti davanti alla sede per protestare con canti e musica.Lo sgombero è stato rimandato più volte dal 2003 in poi e lo scorso novembre il Ministero dell'interno è stato costretto a risarcire con 3 milioni di euro i proprietari dell'immobile, la famiglia Cabassi, per il mancato intervento. "L'esecuzione dello sgombero consentirà anche di evitare ulteriori azioni risarcitorie nei confronti dello Stato", ha precisato la Prefettura di Milano in una nota.

