a-milano-show-di-tree-mapping-per-“il-regno-del-pianeta-delle-scimmie”

Sugli alberi del Parco Sempione linstallazione dedicata al film

Milano, 2 mag. (askanews) – In occasione dell'uscita della nuova avventura d'azione 20th Century Studios Il Regno del Pianeta delle Scimmie, che arriverà l'8 maggio nelle sale italiane, i personaggi protagonisti del nuovo capitolo della saga cinematografica hanno preso vita al Parco Sempione di Milano con uno speciale show di tree mapping.I volti dei personaggi del film – Noa, Proximus, Mae e Raka -, oltre al trailer e al logo del film, sono stati proiettati sulle chiome degli alberi che circondano l'area tra il Castello Sforzesco e l'Arco della Pace di Milano, avvolgendo il Parco Sempione nelle atmosfere de Il Regno del Pianeta delle Scimmie.Il progetto è stato concepito come un omaggio al film, una videoinstallazione notturna che si rifà al panorama dell'arte digitale, dove gli alberi sono utilizzati come tele per creare immagini legate al film.Il tree mapping dedicato al film è stato realizzato attraverso tecnologie avanzate di videoproiezione con circa 200.000 ansi lumen di potenza totale, a sorgente luminosa a diodi laser, mercury-free.Il regista Wes Ball dà nuova vita all'epico franchise con un film ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.