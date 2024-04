A Milano tornano le eccellenze culinarie e agricole africane

Con la due giorni “Uma Ulafi 2.1”, promossa da Victoire Gouloubi

Roma, 29 apr. (askanews) – Torna a Milano il 3 e 4 maggio il Salotto Internazionale di Uma Ulafi, per celebrare la Terra, il talento femminile e l’alta cucina afro-caraibica. Organizzato presso lo showroom Vittorio Emanuele, Uma Ulafi 2.1, punta sulla promozione dell’agricoltura sostenibile e delle eccellenze culinarie africane. Tema di questa edizione, “La celebrazione della Terra”, alla presenza di numerose realtà locali che racconteranno la loro storia ed esperienza, mostreranno i loro prodotti, oltre che il loro legame con questo progetto.

Le cucine afro-caraibiche offrono una vasta gamma di ingredienti ricchi di sapori, profumi e colori, raccontando storie e tradizioni attraverso ogni piatto. Uma Ulafi, “Forchetta Golosa” in swahili, è un concept che ha debuttato in Italia e nel mondo a dicembre 2023, con un evento di alta cucina afro-caraibica guidato dalla chef italo-congolese Victoire Gouloubi.

Il nome Uma Ulafi rende omaggio a Anna M. Mangin, ristoratrice afro-americana che, nel 1891, brevettò la forchetta da pasticceria. L’idea alla base di Uma Ulafi è quella di dare il giusto riconoscimento sia ai protagonisti delle cucine afro-caraibiche che ai loro ingredienti, potenzialmente integrabili alle preparazioni tipiche della cucina italiana.

L’edizione di quest’anno vuole mettere in luce le innovazioni e le trasformazioni positive nel settore agricolo africano, sottolineando il ruolo cruciale delle tecnologie digitali nella risoluzione dei problemi di inefficienza, esclusività e insostenibilità. Chef Victoire Gouloubi accompagnerà gli ospiti in un viaggio culinario alla scoperta della cucina Afro Gourmet

Durante l’evento sarà proiettato in anteprima il film “WE ARE FOOD”, scritto e realizzato proprio da Gouloubi in collaborazione con la regista catanese Egle Pappalardo, nota per il suo approccio antropologico e sociale ai temi trattati nei suoi documentari.