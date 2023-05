A Milano una mostra d’arte sul ruolo degli impollinatori

Flora Adora Exhibition a Al Naviglio fino al 21 maggio

Milano, 16 mag. (askanews) – Un giardino onirico, una vera e propria oasi di magiche creature che fino al 21 maggio si riuniscono quasi a prendere vita: sono le 10 opere dell’artista Matteo Cibic esposte Al Naviglio di Milano. Animali sgargianti, piante animate e multicolore per rendere omaggio al ruolo che fiori e impollinatori giocano nella salute dell’ecosistema. Con oltre il 40% delle specie d’insetti a rischio estinzione secondo il WWF, infatti, il mantenimento della biodiversità preoccupa in molti. E anche l’arte vuole fare la sua parte: “Gli insetti sono piccoli e celebrare le piccole cose è il punto da cui partire. La mostra offre un punto di vista diverso, dove i piccoli siamo noi e loro sono creature magiche, dinamiche e grandi, tanto quanto è grande il loro contributo su questa Terra – ha affermato l’artista Matteo Cibic – L’impollinazione è dunque emblema della verità che tutti gli organismi vitali sono interdipendenti. Piante e insetti comunicano tra di loro in modo straordinario e tutta la vita beneficia dalla connessione e dalla collaborazione che ne deriva. E, in mezzo a questi infiniti anelli a catena, è chiamato a reagire anche l’uomo, anche attraverso il potente mezzo dell’arte”.

Per tutta la durata della mostra, nella location Al Naviglio sono a disposizione due signature cocktail primaverili – creati da Solomiya, brand ambassador Italia di Hendrick’s – pensati in tandem con le opere d’arte di Cibic e il tema dell’esposizione: il “Flora Adora & Tonic”, realizzato miscelando Hendrick’s Flora Adora, acqua tonica e il cetriolo, e il “Flora Adora Wildgarden Cup”, preparato con Hendrick’s Flora Adora, succo di limone, sciroppo di zucchero, top di soda, lamponi, menta e cetriolo.

continua a leggere sul sito di riferimento