AGI – La più vecchia libreria indipendente di volumi di scienza e fantascienza degli Stati Uniti ancora in attività, Uncle’s Hugo Science fiction bookstore, è andata distrutta nei roghi che si sono sviluppati a Minneapolis a seguito delle manifestazioni di protesta per l’uccisione di George Floyd. Lo ha reso noto Radio Krypton una emittente radiofonica americana specializzata in cultura geek.

L’incendio si sarebbe sviluppato nella notte tra il 29 e il 30 maggio e le fiamme avrebbero distrutto oltre a questa, anche l’adiacente libreria specializzata in temi del mistero, la Uncle’s Edgar’s Mystery Bookstore. Entrambe si trovano al 2864 di Chicago Avenue South,

A Minneapolis distrutta la storica libreria di fantascienza

