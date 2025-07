Roma, 18 lug. (askanews) – Nasce a Mola di Bari la prima De.Co. salutistica d’Italia, fatta con arrube, polpo locale e olio extravergine di oliva. Si chiama “Piattomola” e sarà presentato durante “Terra d’Olio, Mare di Storie”, l’evento promosso dall’associazione Tipica Puglia in collaborazione con il Centro Cibo in Salute dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e con il patrocinio istituzionale del Comune di Mola di Bari, isabato 19 luglio.

Il “Piattomola” aspira a diventare bandiera identitaria e volano economico per l’intera comunità. Si tratta di una pasta artigianale realizzata con farina di carrubo, condita con polpo pescato localmente e olio EVO ad alto contenuto di polifenoli.

Fulcro dell’iniziativa sarà la presentazione della De.Co.Sal., la prima Denominazione Comunale di Origine a valenza salutistica mai proposta in Italia. Un progetto pionieristico, promosso dal Comune di Mola di Bari, che rafforza il ruolo delle De.Co. non solo come strumenti di tutela delle tipicità, ma anche come leve strategiche di valorizzazione economica, promozione territoriale e innovazione nel marketing del cibo.

Attraverso la De.Co.Sal., il Comune di Mola di Bari si fa promotore di un nuovo approccio alle denominazioni comunali: non più solo certificazione di origine e tipicità, ma marchio di valore, benessere e competitività, capace di creare filiere locali virtuose, attrarre visitatori consapevoli e rafforzare il posizionamento del territorio sul mercato nazionale e internazionale del “cibo buono e sano”.