A Monaco la corsa per bersi la prima birra dell’Oktoberfest

La città della Baviera blindata dopo gli attacchi in Germania

Milano, 21 set. (askanews) – Centinaia di persone si precipitano al sito dell’Oktoberfest a Monaco, in Germania, per assicurarsi i migliori tavoli sotto le tende dei vari birrifici della città, mentre l’Oktoberfest si apre quest’anno sotto la massima sicurezza in uno scenario teso dopo una serie di attacchi nel paese. I partecipanti devono però attendere che il sindaco di Monaco apra ufficialmente il primo barile di birra con un martello per iniziare a bere.