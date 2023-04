A Montecarlo avanti Sonego (annulla 4 match point) e Nardi

Il torinese supera Humbert, il pesarese il mongeasco Vacherot

Roma, 11 apr. (askanews) – Lorenzo Sonego super a Montecarlo. Il 27enne torinese (n.45 del ranking) è stato autore di una rimonta incredibile e dopo quasi tre ore di lotta feroce sulla terra del Principato ha superato l’esordio contro il francese Ugo Humbert con il punteggio di 36 75 75. Avendo dovuto annullare anche quattro match point al qualificato francese (n.79 ATP), Sonego si presenta adesso nel migliore dei modi sotto il piano della fiducia al prossimo appuntamento: quello con la testa di serie n.3 del Masters 1000 monegasco Daniil Medvedev. Il russo n.5 del mondo si è imposto nell’unico precedente, andato in scena lo scorso gennaio nel ‘250’ di Adelaide-1 (cemento outdoor) per ritiro dell’azzurro in svantaggio 76(6) 2-1.

Avanza anche Luca Nardi A Montecarlo: il 19enne pesarese, alla seconda presenza in un 1000, vince il suo primo match in un Masters grazie al 7-5, 7-5 rifilato al monegasco Vacherot, n°350 del mondo e in gara con una wild-card. Nardi attende ora il vincente di Musetti-Kecmanovic

continua a leggere sul sito di riferimento