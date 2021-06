A Napoli 30enne ucciso in strada, era stato scarcerato un anno fa

NAPOLI – Pochi minuti fa, in via Teano, nel quartiere Piscinola di Napoli, all’incrocio con via Comunale Piscinola, Antonio Avolio, 30enne già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso in strada con colpi d’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri.Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri l’uomo, scarcerato appena un anno fa, si trovava in sella a un motorino Honda Sh quando è stato raggiunto da due colpi d’arma, uno di questi alla zona cervicale. Nel 2016 era stato arrestato per estorsione e rinchiuso nel penitenziario di Tolmezzo (Udine). Le indagini sono affidate ai militari della compagnia Stella e del nucleo investigativo di Napoli.

