a-napoli-albergo-dei-poveri-diventa-hub-innovazione-tecnologica

Aperti alle imprese del territorio 1.200 mq di laboratori

Napoli, 23 giu. (askanews) – Presso il Real Albergo dei Poveri di Napoli sono stati inaugurati i laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi: quattro le aree dedicate alle imprese creative e culturali e al mondo dell’artigianato, per sperimentare, innovare e accrescere la competitività dei propri prodotti. Più di 1.200 metri quadrati riqualificati e attrezzati con sistemi all’avanguardia ospitano ora laboratori su Metaverso, Gaming, Storytelling Digitale e Web 3.0.”Sicuramente un giorno importante, si aprono i laboratori del nostro progetto sull’innovazione tecnologica all’Albergo dei poveri, quindi, laboratori che vedono coinvolti, insieme al Comune di Napoli, MedITech, il sistema delle università e tante imprese sulla creatività, sull’innovazione tecnologica, sull’impresa legata ai beni culturali. Questo è – ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi – un pezzo del progetto dell’Albergo dei poveri di riqualificazione dove, insieme alla nuova sede del Mann e dell’università, alla grande biblioteca pubblica, ci sarà anche spazio per l’innovazione, per gli incubatori d’azienda, per tutta quella che è la filiera creativa. Quindi, un momento significativo”.I laboratori sono nati nell’ambito del progetto finanziato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con il bando Casa delle Tecnologie Emergenti per il supporto alle tecnologie 5G.Per Maria Grazia Falciatore, capo di gabinetto del Comune di Napoli “è una giornata molto, molto importante perché stiamo lavorando da tre anni su Case delle Tecnologie emergenti e da tre anni e mezzo stiamo lavorando all’Albergo dei poveri e alla piena valorizzazione dell’identità napoletana e, quindi, questa declinazione di identità, tradizione e innovazione oggi trova uno spazio fisico e altamente tecnologico a servizio della città”.Ad arricchire l’offerta per le imprese è il laboratorio dedicato alle tecnologie Quantum, situato presso il Centro di Competenza Meditech, partner del progetto: “Innanzitutto l’obiettivo è quello di creare la cultura dell’innovazione e della digitalizzazione a Napoli favorendo le imprese su un mercato totalmente nuovo che è quello dell’industria creativa e culturale che sono sicuramente il fuoco su cui la strategia del Comune di Napoli punta – ha commentato Angelo Giuliana, direttore del progetto Infiniti Mondi Casa delle Tecnologie emergenti -. L’artigianato è uno di questi, la valorizzazione del Made in Italy. In questo luogo, noi vogliamo restituire alla città un laboratorio permanente per permettere alle aziende, agli artigiani e a tutti gli operatori del settore cultura di venire a sperimentare tecnologie innovative”.L’evento ‘Infiniti Mondi: accelerare l’impresa, valorizzare il talento’ ha offerto un’occasione di confronto attorno ai temi dell’innovazione tecnologica applicata al Made in Italy, alla creatività e all’artigianato.