NAPOLI – Ha preso il via questa mattina la tredicesima edizione di Pharmexpo – la fiera B2B del settore farmaceutico, l’unica manifestazione del Centro-Sud Italia dedicata al settore – in programma a Napoli fino a domenica 28 novembre 2021 nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare (viale Kennedy, 52). Oggi stand pieni ed aziende operative, eventi in corso. Domani alle 12 i saluti istituzionali inaugurali a cui prenderanno parte Marco Cossolo, presidente nazionale Federfarma, Riccardo Iorio, presidente di Federfarma Napoli, Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli e assessore comunale alla Salute, Fabrizio Cantella, direttore di Pharmexpo, e il patron di Progecta, società organizzatrice dell’expo, Angioletto de Negri.

Il salone vedrà “una nutrita presenza – sottolinea Cantella – di produttori di mascherine italiane, segno che ancora per un po’ avremo bisogno di questi dispositivi di protezione e riconfermerà una forte presenza di produttori di robot per farmacia che fino a al 31 dicembre avranno la possibilità di sfruttare il credito fiscale del 50 più 40%”. Numerose le novità nel settore farmaceutico che le farmacie sono riuscite ad intercettare e che saranno protagoniste della tre giorni napoletana.

LEGGI ANCHE: Torna Pharmexpo, a Napoli farmacia protagonista nell’unico evento di settore del Centro-Sud Italia

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo A Napoli apre Pharmexpo, domani saluti inaugurali con Cossolo e Santagada proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento