a-napoli-celebrazione-del-sacro-cuore-con-le-suore-betlemite

Preghiera, animazione e convivialità venerdì 27 giugno dalle ore 19,00 in via Bernardo Cavallino

Venerdì 27 giugno, la comunità parrocchiale della Chiesa del Sacro Cuore (via Bernardo Cavallino, 53), guidata dalle Suore Betlemite, si riunirà per celebrare con fede e gioia la festa del Sacro Cuore di Gesù, una delle solennità più sentite nella tradizione cristiana.

Il programma dell’evento prevede due momenti significativi: alle ore 19,00 si terrà la solenne celebrazione eucaristica, occasione di raccoglimento e preghiera per tutti i fedeli, mentre a partire dalle ore 20,00 il cortile della chiesa ospiterà una festa comunitaria nel giardino, aperta a tutti, con animazione dedicata anche ai più piccoli.

La partecipazione è libera e calorosamente incoraggiata. Come segno di condivisione e spirito fraterno, è stato suggerito ai partecipanti di portare qualcosa da mangiare o da bere da offrire durante la serata conviviale.

L’iniziativa si propone non solo come momento spirituale, ma anche come occasione per rinsaldare i legami tra i membri della comunità e accogliere tutti in un clima di accoglienza, serenità e gioia evangelica.

La celebrazione del Sacro Cuore di Gesù, simbolo dell’amore misericordioso e universale di Cristo, si trasformerà così in una festa dell’incontro e della solidarietà.