BOLOGNA – Li hanno azzeccati con una schedina da due euro: i sei numeri vincenti dell’Enalotto (6, 40, 80, 71, 55, 20, Jolly 12) sono stati giocati a Napoli, nel punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo ex Via Roma, 410. Lo segnala l’agenzia Agimeg. Il fortunato che ha giocato la schedina si aggiudica il super jackpot da 101,5 milioni di euro. Si tratta della nona vincita più alta di sempre.

Il ‘6’ mancava da novembre: l’ultima volta era stato centrato a Rovigo il 16 novembre 2023, con una schedina da 3 euro. Quella di oggi, 10 maggio, è la prima vincita con punti sei del 2024. Dalla nascita del Superenalotto a oggi sono stati assegnati 115 i Jackpot.

L’articolo A Napoli centrato il 6 al Superenalotto: vinti 101,5 milioni proviene da Agenzia Dire.

