A Napoli Domenico è morto, la mamma: creeremo fondazione a suo nome

Napoli, 21 feb. (askanews) – Dopo due mesi di agonia e angoscia, il piccolo Domenico è deceduto sabato mattina (21 febbraio) all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove era ricoverato in terapia intensiva dal 23 dicembre in seguito al trapianto di un cuore danneggiato.Il decesso – si legge in una nota dell’Azienda Ospedaliera dei Colli che esprime “profondo dolore” – è avvenuto in seguito a “un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche” e dopo che era stato escluso un nuovo trapianto.La mamma Patrizia Mercolino – che ha annunciato la volontà di creare una fondazione a nome del figlio per non dimenticarlo – è stata avvisata dai sanitari del Monaldi all’alba, dove è arrivata con il marito Antonio e altri familiari per rimanere accanto al piccolo fino all’ultimo. La Direzione Strategica dell’azienda ospedaliera, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, ha espresso “il più sentito cordoglio e si è stretta “con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia” nel momento di “immenso dolore”. (Con fonte immagini TikTok Patrizia Mercolino)

