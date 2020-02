Una “Chinatown del sesso».

I residenti di Corso Arnaldo Lucci, a Napoli, sono esasperati: una delle arterie principali della città è diventata una vera e propria strada a “luci rosse” con prostitute cinesi che la invadono dalla mattina alla notte. Come riporta un articolo del ‘Mattino’, a firma della collega Melina Chiapparino, la strada che collega via Marina alla stazione centrale, in piazza Garibaldi, si è trasformata, negli ultimi anni, in una vera e propria “Chinatown” del mercato del sesso. Indubbiamente, ad aumentare i malumori è la paura che le lucciole dagli occhi a mandorla possano essere portatrici del coronavirus.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A Napoli è guerra alle prostitute cinesi nel quartiere a luci rosse: “Portano il coronavirus» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento