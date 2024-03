A Napoli festa di chiusura del Festival WOW – Women Of Worth 2024

“I’m Human”, il valore delle donne attraverso le connessioni

Napoli, 16 mar. (askanews) – Sabato 16 marzo, all’Art Hotel San Francesco al Monte di Napoli, la festa di chiusura del Festival WOW – Women Of Worth 2024.

La staffetta di un mese tra Londra, Milano e Napoli, dal titolo “I’m Human”, ha posto in evidenza l’importanza di riconquistare la nostra umanità in un’era digitale in cui le autentiche connessioni spesso passano in secondo piano, sottolineando l’impatto trasformativo che le donne possono avere sulle loro comunità e sul mondo degli affari.

“Mentre navighiamo nelle complessità del mondo digitale -ha affermato Marianna Penna, Ceo di WOW – è cruciale riconoscere che il vero potenziamento e il valore emergono dalle autentiche connessioni umane. Il Festival ‘I’m Human’ è un appello alla celebrazione di una sicurezza autentica e al valore delle donne. Si tratta di favorire connessioni che potenziano, ispirano e trasformano”.

Tante le opportunità di networking e campagne sociali durante il Festival, tra cui “Unravelling Strings – La vita è un delicato arazzo da districare”. Per il terzo anno consecutivo, WOW si unisce alle forze di Puteca Celidonia, un’associazione attiva nel cuore del Rione Sanità, per portare avanti un corso di Costumista dedicato alle donne della comunità locale e oltre.

Questa iniziativa, guidata dal rinomato Costume Designer di livello internazionale, Giuseppe Avallone, con il prezioso sostegno della designer Patrizia Visone, capitana di WOW a Napoli, si propone di trasmettere non solo le conoscenze storiche e tecniche legate al mondo del costume, ma soprattutto di liberare l’espressione artistica delle partecipanti. La festa di chiusura partenopea sarà occasione per presentare i lavori creati dalle partecipanti durante le ore di laboratorio, raccontati da Giuseppe, da Patrizia e le donne stesse.

Altra new entry del progetto WOW è il podcast “Entrepreneurial Pulse”: uno showcase di donne imprenditrici e professioniste a Londra e in Italia pronte a condividere le loro esperienze, sfide e trionfi.

La vera novità di questa edizione è “Taste Confidence”: Un’esperienza culinaria sensoriale realizzata con l’obiettivo di guidare le partecipanti verso l’autoconsapevolezza e l’affermazione “I’m human”. Ispirata ai tre pilastri essenziali della crescita dei bambini: mangiare, giocare e riposare. Un modo per soddisfare le papille gustative che alimenta anche la fiducia delle donne, favorendo un senso di sicurezza di sé.