A Napoli inaugurato il Villaggio di Babbo Natale

NewsA Napoli inaugurato il Villaggio di Babbo Natale
Sarà in piazza del Plebiscito fino al 21 dicembre

“Lo avevamo promesso e abbiano mantenuto la parola: da oggi e fino al 21 dicembre in piazza del Plebiscito c’è il villaggio di Babbo Natale pronto ad accogliere gratuitamente i bambini di Napoli e i piccoli turisti della nostra città, prenotando sul portale della Camera di Commercio.

Devo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, in particolare la Sovrintendenza che ci ha sostenuto nel percorso burocratico e nella realizzazione del progetto. Per il prossimo anno abbiamo in mente di moltiplicare questo format anche nella provincia di Napoli”.

Lo ha dichiarato Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, all’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, con il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessore comunale Teresa Armato e il vicepresidente vicario della Camera di Commercio Antonino Della Notte.

(Nella foto da sinistra Gaetano Manfredi, Teresa Armato, Ciro Fiola e Antonino Della Notte)

