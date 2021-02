A Napoli individuata una nuova variante del  Covid-19

AGI – Primo caso in Italia a Napoli di variante B.1.525 del Covid 19, una variante sinora registrata in un centinaio di casi in Africa, Stati Uniti e alcuni paesi europei. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa è risultato positivo. Giuseppe Portella dell’ateneo Federico II individua il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l’equipe di Nicola Normanno dell’Istituto tumori Pascale scopre la variante mai descritta sinora in Italia.

“La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico Federiciano – spiega il ricercatore del Pascale – ci ha subito insospettiti perché non presentava analogie con altri campioni provenienti dalla nostra regione.

