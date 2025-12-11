a-napoli-la-messa-per-la-pace-con-il-cardinale-sepe

Sabato 13 dicembre, alle ore 18, presso la Basilica Reale Pontificia San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito, si terrà la Messa per la Pace.

Un momento di preghiera e raccoglimento per tutti i popoli che soffrono per i conflitti del mondo. A celebrare la funzione religiosa sarà il Cardinale Crescenzio Sepe, delegato da Papa Leone XIV quale messaggero di pace per l’Ucraina.

Al termine della Messa per la Pace, saranno consegnati doni ai bambini e seguirà un momento di auguri per il Santo Natale.

Tra i tanti regali messi a disposizione, anche quelli di Euronics con palloni e magliette e gagliardetti firmati dai calciatori del Napoli.

L’evento è organizzato dal Corpo Diplomatico consolare Napoli-Campania. Tra i promotori il segretario generale l’avv. Gennaro Famiglietti, coordinatore nazionale FE.N.CO, Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia, e Maksym Kovalenko, console generale dell’Ucraina a Napoli.

Parteciperanno di numerose autorità, istituzioni e consoli. Un messaggio chiaro: la pace nel mondo deve essere un obiettivo comune affinché i popoli oppressi smettano di soffrire.