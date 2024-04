A Napoli la mostra personale di pittura di Lucio Sisto

Domenica 14 aprile, alle ore 10:30, l’ex refettorio del convento delle Trentatre in via Luciano Armanni 16 aprirà le sue porte per ospitare l’inaugurazione della personale di pittura dell’architetto Lucio Sisto, un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura.

La mostra presenterà una selezione di opere che coprono un ampio arco temporale della carriera artistica di Sisto, includendo sia lavori del periodo giovanile che quelli prodotti negli ultimi cinque anni.

Sarà un’opportunità per il pubblico di immergersi nella ricchezza creativa e nell’evoluzione stilistica di questo talentuoso artista.

Gli orari di apertura della mostra di Lucio Sisto saranno i seguenti: nei pomeriggi dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 16:00 alle 19:00; nelle mattine di sabato e domenica, dalle 10:30 alle 13:00.

