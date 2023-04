NAPOLI – “Da stanotte stiamo monitorando la voragine che si è creata a via Cassano a causa di un cedimento del sistema fognario. I tecnici dell’Abc (Azienda speciale per la gestione di risorse idriche, ndr) stanno lavorando per riparare i danni”. Così alla Dire Antonio Troiano, presidente della Municipalità 7 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno) sulla voragine che da questa notte si è andata aprendo gradualmente nel quartiere napoletano di Secondigliano. Lo squarcio stradale ha raggiunto un diametro di dieci metri e circa otto di profondità.

Per il tempismo degli interventi Troiano ringrazia l’assessore alle Infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza ricordando che “la presidenza della Municipalità è in contatto costante con tecnici dell’Abc, i tecnici municipali e le forze dell’ordine. Seguiamo meticolosamente le operazioni, essendo presenti sul luogo dove si sta operando”. Al momento i tecnici stanno realizzando un bypass delle condotte sulla sede stradale con un tubo provvisorio e sono al lavoro per il ripristino della fornitura idrica e del sistema fognario. Nel corso della giornata è stato interdetto anche il passaggio pedonale e, da quanto apprende la Dire da fonti della Municipalità, sono stati sgomberati i due fabbricati adiacenti alla voragine.

