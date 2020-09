NAPOLI (ITALPRESS) – Alle 10,02 si è ripetuto a Napoli il prodigio del “miracolo” di San Gennaro. All’interno del Duomo della città partenopea è avvenuta la liquefazione del sangue del santo. Ad annunciarlo l’arcivescovo, il cardinale Crescenzio Sepe. “Il sangue – ha annunciato Sepe – si è completamente sciolto, senza alcun grumo, segno di amore e vicinanza di San Gennaro”. A salutare il prodigio, in un Duomo con pochi fedeli a causa delle restrizioni sul Covid, il capo della Deputazione di San Gennaro che ha sventolato, come vuole la tradizione, il fazzoletto bianco.

Un “miracolo” interpretato come un buon auspicio per la città partenopea e per l’intera Campania.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A Napoli si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento