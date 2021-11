NAPOLI – Palazzo Fondi a Napoli come Casa Azul a Città del Messico. Nell’ambito delle iniziative promosse da Navigare Srl, società organizzatrice della mostra Frida Kahlo – Il Caos Dentro, in corso nel palazzo partenopeo, oggi alle 18 gli ammiratori della pittrice messicana potranno vivere l’esperienza culturale, folcloristica e religiosa che ogni anno si ripete a Città del Messico e nella casa museo di Frida, in occasione della celebre e iconica festività de El dia de los Muertos, riconosciuta Patrimonio mondiale immateriale dall’Unesco (2008).

LEGGI ANCHE: Barbie celebra il Giorno dei Morti con una bambola da collezione

Palazzo Fondi (Napoli) Mostra Frida Kahlo “il Caos dentro” Ph: Stefano Renna

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo A Napoli si vive El dia de los Muertos come in Messico proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento