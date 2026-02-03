martedì, 3 Febbraio , 26

Alcaraz, il servizio migliora. E lui lo allena… a canestro

(Adnkronos) - L'arma segreta di Carlos Alcaraz agli...

Niscemi, auto in bilico precipita nel burrone: era il simbolo della frana

(Adnkronos) - E' precipitata nel vuoto, all'alba di...

Società, Vigne (Anvcg): “Oltre 1300 ragazzi con loro opere hanno detto stop alle bombe sui civili”

(Adnkronos) - “È una giornata che celebra la...

Società, Rocca (Regione Lazio): “Impegnati a sostenere contrasto violenza sui civili”

(Adnkronos) - “Essere qui come presidente della Regione...
a-napoli-torna-la-“first-lego-league-challenge”,-competizione-di-stem-e-robotica-per-studenti
A Napoli torna la “First Lego League Challenge”, competizione di STEM e robotica per studenti

A Napoli torna la “First Lego League Challenge”, competizione di STEM e robotica per studenti

NewsA Napoli torna la “First Lego League Challenge”, competizione di STEM e robotica per studenti
Redazione-web
Di Redazione-web

Farà nuovamente tappa alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II venerdì 06 febbraio 2026

NAPOLI – Una competizione di STEM e robotica tra giovani studenti si svolgerà a Napoli, venerdì 06 febbraio 2026, dalle ore 9,30, organizzata dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nelle aule in via Claudio 21.

Si tratta della “First Lego League Challenge” che, per il secondo anno consecutivo, vedrà competere i ragazzi di 11 squadre provenienti da scuole della Campania e delle regioni limitrofe. Gli studenti si affronteranno in una serie di sfide STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) al comando di piccoli robot costruiti e programmati utilizzando set Motorizzati Lego.

Ogni squadra sarà chiamata a completare missioni legate alla scoperta del sottosuolo con particolare riferimento all’archeologia (tema dell’anno UNEARTHED™) su un tappeto da 114cm x 236 che riproduce un sito di scavo, tra reperti, rovine e rilievi geofisici. Le gare prevedono la competizione simultanea di due squadre, impegnate in una sfida della durata di due minuti e mezzo, durante la quale dovranno risolvere il maggior numero possibile di enigmi.

Inoltre, le squadre presenteranno a giurie composte da volontari appartenenti al personale docente di tutta la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e non solo un progetto scientifico, illustrato anche da un mock-up, la cui operatività sarà mostrata nelle sfide robot game legate al tema, con particolare attenzione agli aspetti socio-economici e culturali.

L’organizzazione della tappa partenopea è affidata a docenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, che ricopriranno i ruoli di arbitri e giudici di gara, coordinati dai Proff. Laura CelentanoAlfonso William Mauro e Viviana Saitto. Il Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Andrea Prota, porterà i saluti per la manifestazione sottolineando l’importanza di queste iniziative verso le scuole primarie e secondarie del territorio.

Oltre alla competizione, sono previste mostre dedicate di dimostratori e prototipi sui temi dell’Architettura, dell’Ingegneria e delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

La manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel programma di valorizzazione delle eccellenze, ha lo scopo di favorire l’apprendimento delle STEM attraverso esperienze dirette di problem solving e anche di progettazione, usando i kit LEGO®.

La competizione si svolge in oltre 100 paesi al mondo. E’ nato negli Usa nei primi anni del 2000, a seguito di un accordo tra Lego e National Instruments che ha fornito il linguaggio di programmazione a blocchi. Il referente italiano della First Lego League è la Scuola di Robotica di Genova.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.