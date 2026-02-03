a-napoli-torna-la-“first-lego-league-challenge”,-competizione-di-stem-e-robotica-per-studenti

Farà nuovamente tappa alla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II venerdì 06 febbraio 2026

NAPOLI – Una competizione di STEM e robotica tra giovani studenti si svolgerà a Napoli, venerdì 06 febbraio 2026, dalle ore 9,30, organizzata dalla Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nelle aule in via Claudio 21.

Si tratta della “First Lego League Challenge” che, per il secondo anno consecutivo, vedrà competere i ragazzi di 11 squadre provenienti da scuole della Campania e delle regioni limitrofe. Gli studenti si affronteranno in una serie di sfide STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) al comando di piccoli robot costruiti e programmati utilizzando set Motorizzati Lego.

Ogni squadra sarà chiamata a completare missioni legate alla scoperta del sottosuolo con particolare riferimento all’archeologia (tema dell’anno UNEARTHED ) su un tappeto da 114cm x 236 che riproduce un sito di scavo, tra reperti, rovine e rilievi geofisici. Le gare prevedono la competizione simultanea di due squadre, impegnate in una sfida della durata di due minuti e mezzo, durante la quale dovranno risolvere il maggior numero possibile di enigmi.

Inoltre, le squadre presenteranno a giurie composte da volontari appartenenti al personale docente di tutta la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base e non solo un progetto scientifico, illustrato anche da un mock-up, la cui operatività sarà mostrata nelle sfide robot game legate al tema, con particolare attenzione agli aspetti socio-economici e culturali.

L’organizzazione della tappa partenopea è affidata a docenti della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, che ricopriranno i ruoli di arbitri e giudici di gara, coordinati dai Proff. Laura Celentano, Alfonso William Mauro e Viviana Saitto. Il Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Andrea Prota, porterà i saluti per la manifestazione sottolineando l’importanza di queste iniziative verso le scuole primarie e secondarie del territorio.

Oltre alla competizione, sono previste mostre dedicate di dimostratori e prototipi sui temi dell’Architettura, dell’ Ingegneria e delle Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.

La manifestazione, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito nel programma di valorizzazione delle eccellenze, ha lo scopo di favorire l’apprendimento delle STEM attraverso esperienze dirette di problem solving e anche di progettazione, usando i kit LEGO®.

La competizione si svolge in oltre 100 paesi al mondo. E’ nato negli Usa nei primi anni del 2000, a seguito di un accordo tra Lego e National Instruments che ha fornito il linguaggio di programmazione a blocchi. Il referente italiano della First Lego League è la Scuola di Robotica di Genova.