A Napoli un operaio muore a lavoro cadendo nel vuoto

NAPOLI – Questa mattina, intorno alle 09:00, nell’androne condominiale di un palazzo a Napoli, in via Alessandro Poerio, un operaio sulla cinquantina è morto cadendo nel vuoto mentre stava lavorando. A darne notizia i carabinieri che spiegano: “pare che l’uomo abbia perso l’equilibrio mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione presso un appartamento posto al quarto piano. È deceduto sul colpo”. Per chiarire la dinamica dell’evento sono in corso indagini dei militari della Stazione di Napoli Borgoloreto insieme a quelli della Sezione Investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Napoli.

