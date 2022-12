A New York è nuovamente allarme Covid

ROMA – Indossare la mascherina anti Covid in qualsiasi situazione, sempre al chiuso e anche se si è ampiamente vaccinati. È quanto chiede New York ai propri cittadini dopo che nella Grande Mela i contagi da coronavirus sono triplicati, facendo registrare quasi quattromila casi al giorno.

Alla luce dell’incremento dei contagi e di casi di influenza registrati nelle ultime settimane, il Dipartimento di igiene e salute della città americana ha pubblicato un avviso con cui invita la popolazione a prestare massima attenzione.

Tra le misure prese figura anche l’obbligo per quanti sono risultati positivi al Covid di indossare sempre la mascherina anche se si trovano all’aperto, mentre alle persone che hanno un’età superiore ai 65 anni, a quelle fragili o in gravidanza viene suggerito di evitare gli assembramenti al chiuso e di chiedere alle persone vicine di indossare la mascherina.

Le nuove misure anti Covid arrivano nel periodo di Natale, quando New York è invasa da milioni di turisti e rischia di dover fare fronte ad una nuova ondata del coronavirus.

Negli Stati Uniti c’è grande preoccupazione anche a Los Angeles, dove l’obbligo di indossare la mascherina scatterà se il 10% per cento dei letti ospedalieri verrà occupato da casi legati al Covid.

