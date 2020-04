A New York l’88% dei contagiati attaccati al ventilatore non ce la fa

Nella più grande rete sanitaria di New York, la Northwell Health, l’88% dei pazienti malati di Covid-19 attaccato a un ventilatore è deceduto. È quanto risulta da uno studio pubblicato sul Journal of American Medical Association e citato dalla Cnn.

Complessivamente, invece, è morto circa il 20% dei pazienti Covid-19 curati dalla Northwell Health. Altre relazioni, minori, hanno indicato addirittura che è improbabile che i pazienti che necessitano di ventilazione sopravvivano.

