A New York le piscine resteranno chiuse tutta l’estate

L’estate comincerà tra due mesi ma i newyorkesi sanno già che non arriverà: tutte le piscine di resteranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco, Bill de Blasio, spiegando che in base alle norme sulla “distanza di sicurezza” non ci sono le condizioni per tenere aperti gli impianti.

“Non possiamo fare piani sull’estate – ha ammesso – I soldi da stanziare per le attività all’aperto andrebbero stanziati ora, ma non abbiamo ancora idea di come muoverci in futuro, non sappiamo come evolverà la situazione”. La decisione consentirà al municipio di risparmiare 12 milioni di dollari, ma ci saranno migliaia di posti di lavoro persi,

