Sinner diventa Terminator, in tv nasce il soprannome di Jannik

(Adnkronos) - "Pronti a guardare il Terminator?". Jannik...

Djokovic: “Sinner e Alcaraz troppo forti ma non mollo”

(Adnkronos) - "Sinner e Alcaraz sono troppo forti,...

Putin avverte l’Occidente: “Qualsiasi truppa straniera in Ucraina sarebbe bersaglio”

(Adnkronos) - Qualsiasi esercito occidentale schierato in Ucraina...

Sinner – Auger-Aliassime oggi, diretta semifinale US Open – Risultato live

(Adnkronos) - Jannik Sinner in campo oggi 6...
A novembre torna Striscia La Notizia, il video dell’annuncio di Jimmy Ghione

A novembre torna Striscia La Notizia, il video dell’annuncio di Jimmy Ghione

(Adnkronos) – Striscia la Notizia ritornerà presto su Canale 5. Ad annunciarlo è stato l’inviato storico della trasmissione di Canale 5 Jimmy Ghione, durante la rassegna ‘Protagonisti’ in corso a La Spezia. 

“La notizia è che Striscia la notizia ricomincerà la seconda settimana di novembre. E saremo ancora con voi dalla parte del cittadino”, le parole di Ghione al pubblico, al quale ha spiegato che “Ci è piaciuta l’idea di cominciare a novembre perché la prima puntata di Striscia era stata a novembre. Ci sono stati dei cambiamenti con la Ruota della Fortuna ma noi ci saremo e si è deciso di farla partire nella seconda settimana di novembre”. 

