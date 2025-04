a-orbetello-i-vigili-multano-l’anpi-che-ha-‘sfidato’-il-sindaco:-sanzione-di-566-euro-per-occupazione-di-suolo-pubblico

BOLOGNA – I Vigili urbani di Orbetello hanno fatto una multa da 566 euro all’Anpi per occupazione di suolo pubblico. La sanzione è arrivata dopo che l’Associazione dei partigiani ha ‘sfidato’ il sindaco facendo ugualmente la propria manifestazione per il 25 aprile nel Parco delle Crociere, sede dell’ex Idroscalo, nonostante il divieto arrivato ieri, all’ultimo, dal Comune. L’Anpi aveva chiesto quella location da settimane e pagato anche l’importo. Poi, ieri, dal Comune è arrivato a sorpresa il divieto di utilizzare quel posto. Che è proprio il parco che il sindaco di Orbetello Andrea Casamenti (di centrodestra) vorrebbe intitolare al fascista Italo Balbo, squadrista e uno dei quadrumviri della marcia su Roma. Questo proposito aveva spinto l’Anpi a non invitare l’amministrazione alle celebrazioni del 25 aprile (così come non ha invitato il sindaco di Grosseto che ha intitolato una via a Giorgio Almirante), facendo sapere di considerarlo ospite sgradito.

LA DIFESA DEL SINDACO

La delibera urgente di ieri del Comune di Orbetello ha stupito tutti. Il sindaco Casamenti ha negato che si sia trattato di una decisione politica, spiegando: “Non è stata né una rappresaglia, né una discriminazione ideologica. L’area non è stata mai utilizzata per eventi politici, come da regolamento. In più in questo momento c’è una circolare prefettizia che invita alla sobrietà per via del lutto nazionale proclamato per la morte del Papa”.

IL PROBABILE RICORSO AL TAR

La multa è stata fatta dai vigili urbani a Giulio Balocchi, presidente provinciale dell’Anpi di Grosseto. Ora l’associazione dei partigiani potrebbe ricorrere al Tar contro la sanzione. Dice infatti Balocchi: “Abbiamo celebrato il 25 aprile come avevamo detto, nonostante il provvedimento della giunta del Comune di Orbetello che non ci aveva concesso l’area al parco dell’ex Idroscalo. Ci hanno comminato una sanzione. Se la pagheremo? Vediamo. Se ci sono le condizioni, non politiche, di fare un ricorso al Tar lo faremo di sicuro”.

BOLDRINI: “A ORBETELLO IN TANTI CONTRO IL VERGOGNOSO DIVIETO DEL SINDACO”

“Oggi è una data importante: si celebra l’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la più significativa Festa nazionale del nostro Paese. Ed era importante essere a Orbetello, in Toscana, a sostenere l’Anpi Costa d’Argento che non ha ceduto al tentativo di intimidazione del sindaco che ieri ha negato l’uso del parco delle Crociere per le celebrazioni. Una decisione tutta politica e senza una motivazione ufficiale. Per di più il sindaco Casamenti vorrebbe intitolare proprio questo parco a Italo Balbo, violento squadrista che organizzò la marcia su Roma. Un’idea folle: chi vorrebbe passeggiare in un parco che porta il nome di un picchiatore fascista, di un criminale? Questo Paese è rinato grazie alla Liberazione, fondandosi su una Costituzione antifascista. Un sindaco che vuole impedire che si celebri il 25 aprile deve farsi qualche domanda perché è lui che sbaglia, non certo noi. Ma se aveva pensato che bastasse questo a fermarci, si è sbagliato di grosso perché oggi al parco di Orbetello c’era tanta gente anche in risposta al suo vergognoso divieto. Buon 25 aprile, buona festa della liberazione, buona resistenza!”. Così Laura Boldrini deputata PD e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, dalla Festa della Liberazione di Orbetello.

