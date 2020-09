A ottobre la Gran Bretagna rischia 50mila casi di Covid al giorno  

AGI – La Gran Bretagna rischia di avere 49mila casi e 200 morti di coronavirus al giorno nel mese di ottobre se non ci saranno correzioni di rotta: è l’allarme lanciato da Chris Whitty e Sir Patrick Vallance, i due più autorevoli consulenti scientifici del governo Johnson. Gli scienziati hanno avvertito che il Regno Unito va “nella direzione sbagliata” nel far fronte alla pandemia di nuovo coronavirus e hanno lanciato un duro avvertimento alla nazione. Con un insolito discorso teletrasmesso, i due scienziati hanno parlato da Downing Street da soli e senza ministri; e hanno messo in guardia dai rischi di non attenersi alle restrizioni imposte dal governo sul coronavirus.

