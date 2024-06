a-palazzo-farnese-la-musica-elettronica-con-vitalic-e-ditonellapiaga

Celebrata nell’ambasciata francese la Festa della musica

Milano, 22 giu. (askanews) – La musica elettronica ha animato la notte della Festa della Musica a Palazzo Farnese a Roma. La Festa della musica è un’iniziativa nata il 21 giugno 1985 grazie al Ministero della Cultura francese, e oggi si festeggiata in tutta Europa, con artisti che si riversano su strade, cortili, piazze e giardini, portando ovunque per le città sonorità dal respiro internazionale.

Quest’anno la Festa della musica è stata festeggiata nella sede dell’Ambasciata di Francia, guidata dall’Ambasciatore Martin Briens, grazie alla collaborazione tra l’Institut Français Italia e il festival Spring Attitude: una palco franco-italiano nel cortile, dove si sono esibiti Ditonellapiaga e il dj francese Vitalic, vincitore del Prix Lumières 2024 per la migliore musica da film e nominato ai Premi César dello stesso anno per aver composto la colonna sonora del film “Disco Boy”.

Pascal Arbez-Nicolas, aka Vitalic, è un produttore, scrittore e compositore francese di musica elettronica. Dal 1996 compone musica che fonde suoni techno, loop acidi, energia rave e ritmi house, conferendogli uno stile unico. I suoi primi due album, “Ok Cowboy” e “Flashmob”, lo hanno portato al successo internazionale.