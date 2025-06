a-palazzo-lybra-l’headquarter-di-sap-italia-parla-di-futuro

L’ad Carla Masperi: “all’AI serve tanta creatività”

Milano, 5 giu. (askanews) – Tra il business district Porta Nuova e il quartiere fortemente identitario Isola si parla di futuro: è qui che SAP Italia ha trasferito il proprio headquarter. Palazzo Lybra, in centro a Milano, si propone di soddisfare l’esigenza di una maggiore prossimità, offrire ai propri dipendenti una sede nel cuore della città, creare nuovi modelli di collaborazione, oltre a promuovere flessibilità e sostenibilità e avere strutture dotate delle più recenti tecnologie per sostenere il futuro del business dell’azienda. “Noi siamo stati per 37 anni in Brianza, ma abbiamo voluto trasferirci a Milano, perché riteniamo Milano una città molto attrattiva per i talenti, l’espressione dell’innovazione, e quindi anche la volontà di essere vicini ai nostri clienti, ai nostri partner, che vedono Milano come città pulsante dell’innovazione”, afferma Carla Masperi, AD di SAP Italia.Secondo SAP, player globale nelle applicazioni aziendali e nella Business AI, gli oltre 840 dipendenti di SAP Italia e il loro benessere sono il focus del progetto Flex Work, poiché costituiscono, insieme con la salute mentale e la sicurezza fisica e psicologica, il più importante motore di successo. “Avere la possibilità di concentrarsi – ha aggiunto Pietro Iurato, People & Culture Head, EMEA di SAP – ma anche avere la possibilità di socializzare. Socializzare significa anche avere dei momenti informali. Significa avere anche magari uno spazio come la terrazza, come la sala giochi dove possiamo consolidare il nostro tessuto sociale e quindi riuscire a creare un ambiente che ci permette di esprimerci al massimo. Quindi competenze, produttività connesse attraverso il benessere dei nostri colleghi”.È vero che avete anche un barbecue? “È vero, il barbecue è il più gettonato in questo momento.Facciamo delle bellissime feste. Fa ridere una cosa del genere, però in realtà riuscire ad avere un team coeso è il driver più forte che aiuta la motivazione delle nostre persone”.Le soluzioni di design, i protocolli operativi e le politiche aziendali contribuiranno a sviluppare una cultura incentrata sul benessere e saranno alla base della certificazione WELL.Mentre la certificazione LEED, attualmente in corso, assicura che Palazzo Lybra rispetti criteri di efficienza energetica, riduzione dell’impatto ambientale e utilizzo responsabile delle risorse.Ma che cos’è il futuro per SAP? “Il futuro per SAP è il futuro di innovazione. Naturalmente la tecnologia vede nell’AI una delle tecnologie più abilitanti per il futuro. L’AI ha bisogno ovviamente di tanta creatività, di tanta propensione all’innovazione e anche in questi muri ne vorremmo creare tanta”, ha chiosato Masperi.