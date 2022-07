PALERMO – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha completato la composizione della nuova giunta comunale. Lo annuncia una nota di palazzo delle Aquile. “Si è già insediato il nuovo vicesindaco Carolina Varchi, avvocato e parlamentare nazionale, che oggi ha giurato davanti al sindaco e al segretario Generale e che assumerà la delega assessoriale a Bilancio, legalità, beni confiscati e società partecipate”, si legge.Le deleghe assegnate agli altri assessori “verranno comunicate in occasione della presentazione ufficiale della giunta che avverrà nella giornata di giovedì 21 luglio”. La nota elenca poi i nomi che faranno parte della giunta.Questi i componenti della squadra di Lagalla: Giampiero Cannella, giornalista, già deputato nazionale; Maurizio Carta, professore ordinario di Urbanistica e prorettore dell’università degli Studi di Palermo; Dario Falzone, dottore in Scienze politiche, già deputato regionale; Sabrina Figuccia, laureata in Lettere e filosofia e consigliera comunale; Giuliano Forzinetti, consulente aziendale, già vicepresidente di Sicindustria giovani; Andrea Mineo, avvocato e consigliere comunale uscente; Salvatore Orlando, funzionario della Città Metropolitana e presidente uscente del consiglio comunale; Rosalia Pennino, presidente dell’Associazione nazionale Parlautismo e dirigente sindacale; Aristide Tamajo, già assessore comunale e funzionario all’Ufficio scolastico regionale; Antonella Tirrito, laureata in Discipline della comunicazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo A Palermo Lagalla vara la giunta, Varchi vicesindaca con delega al bilancio proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento