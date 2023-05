A Palermo manifesti contro Cancelleri e Chinnici dopo adesione a Fi

Rivendicati da collettivo Offline. Caruso: non accettiamo lezioni di antimafia

Palermo, 12 mag. (askanews) – Manifesti del collettivo Offline di Palermo che ritraggono l’ex esponente del M5S Giancarlo Cancelleri, ora in Forza Italia, Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi con la scritta “Ohana $ignifica famigghia”, e altri con l’immagine del giudice Rocco Chinnici, padre dell’europarlamentare Caterina passata nei giorni scorsi dal Pd a Forza Italia, sono stati affissi in diverse zone di Palermo: al Tribunale, in via Volturno, in via Generale Magliocco, in piazza Verdi e in piazza San Francesco di Paola.

Il coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Marcello Caruso, ha commentato così il contenuto dei manifesti del collettivo Offline: “Fermo restando che in democrazia si può sempre esprimere il dissenso, il metodo e le parole usate ci lasciano sdegnati. Non accettiamo lezioni di antimafia da nessuno, ricordando ancora una volta che le leggi più dure nella lotta alla mafia sono state fatte dal presidente Berlusconi e non certo dalla sinistra. A Cancelleri e Chinnici va la nostra totale solidarietà, insieme ad una rinnovata ed assoluta stima”.

