“A Parigi con Serge Gainsbourg”, seguendo il musicista e Jane Birkin

Il libro di Flavia Capitani è un viaggio tra passato e presente

Roma, 24 feb. (askanews) – È un viaggio tra passato e presente il libro di Flavia Capitani “A Parigi con Serge Gainsbourg – Sulle strade della rivoluzione con Jane Birkin”, che verrà presentato il 7 e l’8 marzo proprio nella capitale francese. L’autrice segue le tracce di quell’artista che insieme alla sua compagna scandalizzò con “Je t’aime moi non plus” e racconta i luoghi cari alla coppia e angoli segreti della Parigi di oggi.”Sono ancora oggi due icone di moda in tutto il mondo, sono due personaggi che hanno rivoluzionato il costume, sono ancora dei riferimenti estetici. Al di là di quello, Gainsbourg in Francia è una specie di monumento, un monumento della canzone, dell’arte, della cultura francese. L’idea era raccontare un po’ lui e raccontare la sua Parigi, cioè ripercorrere le sue tracce, le loro tracce e spiegare cosa c’era ieri e spiegare cosa c’è oggi”.Il libro è un racconto a tappe che ripercorre la vita di quell’artista provocatore, innovatore, rivoluzionario, diventato un’icona. “A Parigi con Serge Gainsbourg” è un viaggio attraverso gli arrondissement, dalla rive droite alla rive gauche, fino alla sua casa di rue de Verneuil, da poco riaperta al pubblico da sua figlia, l’attrice Charlotte Gainsbourg. “Per me è stato estremamente emozionante, e lì si scopre un altro lato di loro. Erano personaggi pubblici ma lì dentro ci sono tutti i loro segreti”.