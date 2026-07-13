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A Parigi è nata la Coalizione antibalistica in difesa dell’Europa
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A Parigi è nata la Coalizione antibalistica in difesa dell’Europa

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ROMA – Svolta strategica per la sicurezza europea. A Parigi la Coalizione dei Volenterosi ha dato il via alla Coalizione Integrata per la Difesa Contro i Missili Balistici con l’intento di rafforzare il sostegno all’Ucraina. I paesi fondatori, che hanno siglato l’accordo con il Segretario Generale della Nato Rutte, sono: Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito.

Al centro dell’alleanza c’è il progetto pilota Freya, un sistema antimissile sviluppato dall’azienda ucraina Fire Point. Concepito come un’alternativa economica e complementare ai complessi sistemi Patriot statunitensi, Freya punta a intercettare i vettori balistici russi di ultima generazione.

DA LONDRA 90 MILIARDI PER L’UCRAINA

A margine del vertice, Europa e Regno Unito, hanno stretto un accordo che prevede l’entrata di Londra al prestito di sostegno per l’Ucraina di 90 miliardi di euro. Ad annunciarlo è stata su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.

ZELENSKY: GRAZIE PER IL SUPPORTO

A parlarne è stato anche Zelensky su X: “La realtà in Ucraina in questo momento è che a volte non abbiamo i missili necessari per intercettare missili balistici. È per questo che abbiamo lanciato un nuovo Programma per Missili Anti-Balistici che include la coordinazione attraverso le dimensioni politica, governativa e industriale e può fornire armi anti-balistiche su larga scala: il sistema e i missili per esso. Abbiamo chiamato il programma FREYJA, e oggi la nostra Coalizione per Missili Anti-Balistici ha tenuto la sua prima riunione inaugurale. Grazie, amici, per il vostro supporto. È importante che le aziende europee siano anch’esse rappresentate – specificamente quelle che producono componenti critici per i sistemi di difesa: Fire Point, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, Sener, MBDA, Eurosam, Safran e Destinus. Ognuno di noi ha pezzi importanti. L’Ucraina ha missili, ma sono solo una parte del sistema. Insieme, nei prossimi 12 mesi, possiamo costruire questo sistema su larga scala – FREYJA”.

Nel suo resoconto, il presidente ucraino ha ringraziato anche i suoi alleati: “Ringrazio la Francia per la sua disponibilità a sostenere l’Ucraina con ulteriori sistemi di difesa aerea e missili già quest’anno. Ringrazio anche la Francia per la sua disponibilità a fornire licenze per ASTER e SCALP – questo sarà di grande aiuto. Ringrazio il Regno Unito e la Germania per i loro passi concreti e costanti volti ad aiutare a proteggere le vite. Ci saranno nuovi pacchetti di difesa per l’Ucraina. Grazie”.

MACRON: POTENZIAMO LE CAPACITA’ DI CUI L’EUROPA HA BISOGNO

Soddisfatto anche il presidente francese Macron: “Di fronte alla minaccia balistica, compiamo una scelta chiara: proteggere l’Ucraina, rafforzare la nostra sicurezza collettiva e costruire una difesa europea. Con il lancio della coalizione anti-balistica, stiamo potenziando le capacità di cui l’Europa ha bisogno”.
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