A Parigi ha riaperto il Louvre, ma con ingressi contigentati

AGI – Dopo quasi quattro mesi di chiusura per via della pandemia, il museo più visitato al mondo, il Louvre di Parigi, ha riaperto i battenti con ingressi contingentati per assicurare il distanziamento sociale. Si tratta di un’occasione unica per vedere, senza la perenne calca di turisti, capolavori come la Gioconda di Leonardo da Vinci.

Decine di visitatori hanno atteso, in coda, l’apertura ufficiale alle 9 di questa mattina, mentre il celebre museo spera di iniziare a recuperare le ingenti perdite subite dal lockdown e stimate in oltre 40 milioni di euro. Sono accessibili, oltre alla Gioconda, anche capolavori come la Venere di Milo e la vasta collezione di antichità,

