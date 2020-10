A Parigi il sogno di Martina Trevisan si ferma nei quarti

Si interrompe in semifinale il sogno di Martina Trevisan al Roland Garros, terzo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Troppo forte e troppo in forma Iga Swiatek, numero 54 del ranking mondiale ma capace di lasciare tre game alla numero uno Simona Halep negli ottavi di finale. L’azzurra, numero 159 Wta, ha cominciato bene, portandosi avanti 3-1 grazie anche a qualche errore di troppo dell’avversaria in condizioni climatiche complesse, con tanto vento sul Philippe Chatrier. Poi però la Swiatek ha preso in mano il gioco e nulla ha potuto opporre la Trevisan, pur lottando fino all’ultimo punto: 6-3 6-1 il punteggio in un’ora e 18 minuti di gioco,

