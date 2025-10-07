martedì, 7 Ottobre , 25

SaidText lancia il 1° Copilota Operativo, con Ia trasforma la voce in intelligence aziendale

(Adnkronos) - L'industria manifatturiera italiana ha trovato la...

Imprese, Dottor Grandine apre hub 5.0 a San Giuliano Milanese

(Adnkronos) - Dottor Grandine, azienda di primo piano...

Djokovic si fa male ma vola ai quarti: Munar battuto a Shanghai

(Adnkronos) - Novak Djokovic avanza ai quarti di...

Ricerca: bandi Gilead, 1,3 milioni a 63 progetti per la salute del Paese

(Adnkronos) - Sono stati annunciati oggi a Milano...
a-parigi,-mentre-il-governo-va-in-fumo,-scoppia-un-vero-incendio
A Parigi, mentre il governo va in fumo, scoppia un vero incendio

A Parigi, mentre il governo va in fumo, scoppia un vero incendio

Video NewsA Parigi, mentre il governo va in fumo, scoppia un vero incendio
Redazione-web
Di Redazione-web

Proprio in Rue de Varenne dov’è Matignon, sede dell’esecutivo

Parigi, 7 ott. (askanews) – Solo una coincidenza, sebbene simbolica, a modo suo. Fiamme e una densa nube grigia si alzano da un veicolo in Rue de Varenne a Parigi, vicino alla sede del governo a Palazzo Matignon, dove rischia di andare in fumo l’ultimo tentativo del Primo Ministro uscente Sébastien Lecornu di formare una coalizione. Il non ancora 40enne premier in pectore stava incontrando nella mattina i leader del partito, i funzionari della coalizione di governo e i presidenti di entrambe le Camere del Parlamento per “negoziati finali”. Rue de Varenne, elegante strada dal VII arrondissement, ospita anche altri edifici governativi nonché l’Ambasciata d’Italia, nel Palazzo de La Rochefoucauld-Doudeauville L’incendio, secondo i media francesi non era di natura dolosa ed è stato domato.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.