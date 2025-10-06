lunedì, 6 Ottobre , 25
A Parigi omaggio alle vittime del 7 ottobre e sostegno agli ostaggi

Redazione-web
Di Redazione-web

Oltre 2.000 persone si sono radunate alla Salle Pleyel

Milano, 6 ott. (askanews) – Oltre 2.000 persone si sono radunate alla Salle Pleyel di Parigi per una cerimonia organizzata dalla CRIF (Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali) per rendere omaggio alle vittime del 7 ottobre e mostrare sostegno agli ostaggi. Iniziata con un minuto di silenzio, la serata ha visto letture, musica e discorsi di personalità di spicco.Il presidente della Federazione Nazionale Francese delle Organizzazioni Internazionali, Yonathan Arfi, ha espresso la speranza che la pressione internazionale costringa Hamas a rilasciare gli ostaggi.

