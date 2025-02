A Parigi summit Ue sull’Ucraina per un piano comune sulla pace

ROMA – Si svolgerà lunedì 17 a Parigi un summit sull’Ucraina e sul nodo della sicurezza in Europa. Secondo fonti dell’Eliseo, il presidente Emmanuel Macron terrà una riunione informale nel pomeriggio con i capi di governo di Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca. Saranno presenti anche “la presidente della Commissione Ue e il segretario generale Nato”. Si cercherà di pensare a un piano comune per la pace, in risposta ai piani dell’America e del presidente Donald Trump che sta intavolando negoziati con la Russia.

E l’incontro che arriva all’indomani dei nuovi timori manifestati da Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il presidente ucraino ha chiesto che Kiev non venga lasciata in secondo piano nei colloqui che Trump sta portando avanti e parlato anche della necessità di creare “truppe di difesa europee”. Su X, invece, oggi ha lanciato un nuovo allarme.

100MILA PERSONE SENZA RISCALDAMENTO A MYKOLAIV DOPO L’ATTACCO DI UN DRONE RUSSO

“Oggi, più di 100.000 persone a Mykolaiv sono rimaste senza riscaldamento dopo che un drone russo Shahed ha colpito l’infrastruttura critica della città. Una normale città ucraina. Normali infrastrutture civili. Non ha nulla a che fare con le ostilità o la situazione in prima linea. Questa è un’altra chiara dimostrazione che i russi stanno muovendo guerra al nostro popolo e alla vita stessa in Ucraina. E stanno combattendo vilmente, senza allentare la pressione”, ha scritto.

“Coloro che cercano sinceramente la pace e si preparano ai negoziati non agiscono in questo modo- ha sottolineato-. Naturalmente, le squadre di riparazione stanno lavorando instancabilmente per ripristinare il riscaldamento a Mykolaiv”.

Poi la promessa: “Continueremo a lavorare con i nostri partner per rafforzare le difese contro tali attacchi. E tutti i partner devono lavorare insieme a tutti i livelli per impedire alla Russia di prolungare questa guerra o di rendere permanente la minaccia alla vita. La Russia deve essere spinta a raggiungere la pace. Il recente attacco Shahed al rifugio della centrale nucleare di Chornobyl, questo attacco a Mykolaiv e tutti gli altri attacchi russi simili devono essere affrontati con una forte risposta, con un coordinamento più forte tra tutti i partner e sforzi unificati per costringere la Russia alla pace. Sono grato a tutti coloro che sono al fianco dell’Ucraina e degli ucraini”.

