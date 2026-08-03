A Pianura tra cultura, legalità e fede: una comunità che guarda al futuro

Pianura protagonista con una serie di iniziative che raccontano il volto di un quartiere impegnato a crescere attraverso la cultura, la legalità e la partecipazione.

In primo piano la nona edizione del Premio Letterario “San Giustino Russolillo”, ospitata nella Casa Madre delle Suore Vocazioniste. Oltre quattrocento studenti, docenti e famiglie hanno preso parte all’iniziativa promossa dall’Associazione della Stampa Campana “Giornalisti Flegrei”, presieduta da Claudio Ciotola.

Alla cerimonia erano presenti il Padre Generale dei Vocazionisti, don Ciro Sarnataro, la Madre Generale delle Vocazioniste, suor Chiara Vitale, rappresentanti delle istituzioni civili e militari, dirigenti scolastici e numerose personalità del mondo della sanità, della cultura e dello spettacolo.

Riconoscimenti sono stati assegnati agli istituti scolastici che si sono distinti per il loro impegno educativo e sociale e a professionisti che rappresentano esempi di dedizione al servizio della comunità.

Momenti musicali e testimonianze hanno caratterizzato una manifestazione che si conferma tra gli appuntamenti culturali più significativi del territorio.

Sul fronte della legalità, Pianura ha accolto la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, guidata dal presidente Alessandro Battilocchio.

Nel corso dell’incontro, istituzioni, forze dell’ordine e rappresentanti della Chiesa hanno ribadito la volontà di rafforzare la presenza dello Stato nei quartieri più complessi, investendo in sicurezza, prevenzione e opportunità per i giovani.

Particolarmente significativa la presenza di don Antonio Coluccia, sacerdote simbolo della lotta contro criminalità e spaccio, da anni impegnato nelle periferie italiane.

La delegazione ha visitato il Commissariato di Polizia, la Stazione dei Carabinieri e l’area di via Torricelli, dove sorgerà un nuovo campo di calcio destinato ai ragazzi del quartiere, trasformando un luogo un tempo segnato dallo spaccio in uno spazio di sport e inclusione.

Un impegno confermato anche dalla successiva visita del sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, che ha incontrato don Antonio Coluccia e le istituzioni locali.

Nel corso dell’incontro è stata annunciata la volontà di sostenere la realizzazione di una nuova e più funzionale sede per la Stazione dei Carabinieri di Pianura, riconoscendo il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine nel presidio del territorio.

Presentato inoltre il progetto, già finanziato, del nuovo impianto sportivo di via Torricelli, destinato a diventare un simbolo di rinascita sociale per l’intero quartiere.

Si è conclusa dopo giorni di celebrazioni religiose, iniziative culturali e momenti di aggregazione, la manifestazione si è conclusa domenica con la solenne celebrazione eucaristica, che ha rappresentato il momento più intenso dell’intero programma, riunendo la comunità attorno alla figura del Santo fondatore dei Vocazionisti.

Un’edizione che ha confermato il profondo legame tra San Giustino Russolillo e il territorio di Pianura, capace di unire spiritualità, tradizione e impegno sociale, chiudendo idealmente una settimana nella quale il quartiere è stato protagonista anche sul fronte della cultura e della legalità.