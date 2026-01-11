A Plan de Corones un inverno tra sport e appuntamenti in quota

Milano, 11 gen. (askanews) – L’inverno 2026 a Plan de Corones si apre con una stagione caratterizzata da appuntamenti sportivi di rilievo internazionale e da iniziative culturali ed enogastronomiche distribuite lungo l’intero arco dei mesi invernali. Il comprensorio altoatesino concentra una parte significativa della propria programmazione in relazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 di Milano-Cortina, affiancando alle competizioni ufficiali una serie di eventi diffusi tra la vetta e i centri abitati dell’area.

Il primo appuntamento di rilievo è in programma il 20 gennaio 2026, quando sulla pista Erta di San Vigilio di Marebbe (Bolzano) si disputa lo slalom gigante femminile valido per la Coppa del Mondo di Sci Audi FIS. La gara si svolge su un tracciato noto per l’elevato livello tecnico, con una lunghezza di 1.325 metri, un dislivello di 405 metri e una pendenza massima del 61 per cento. L’evento è preceduto il 19 gennaio, alle 17.30, dall’estrazione dei pettorali a Brunico (Bolzano), in Piazza Tschurschtenthaler, che segna l’avvio ufficiale della manifestazione sportiva.

Plan de Corones rientra anche nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. La Valle di Anterselva (Bolzano) ospita dal 6 al 22 febbraio le gare olimpiche di biathlon presso la Südtirol Arena Alto Adige, uno degli impianti di riferimento per questa disciplina. Il 27 gennaio è prevista la tappa della Fiamma Olimpica sulla cima del Plan de Corones, dalle 12 alle 14, con un percorso che tocca tre luoghi simbolici della vetta, la Campana della Pace Concordia 2000, il Messner Mountain Museum Corones e il LUMEN Museum, collegando sport, memoria storica e identità culturale del territorio.

Il coinvolgimento del pubblico si estende anche ai centri della zona. A Brunico (Bolzano) è previsto un public viewing con maxischermi che consente di seguire le competizioni olimpiche in diretta. In parallelo prende forma il progetto “Spectaculars – Stoanerne Mandln”, che prevede l’installazione di sculture in pietra locale alte fino a cinque metri, con i cerchi olimpici incisi. Le opere, realizzate in granito, porfido e marmo dell’Alto Adige, richiamano la tradizione alpina degli omini di pietra e vengono collocate nei cinque luoghi altoatesini sede delle competizioni olimpiche, come segno duraturo del legame tra territorio e Giochi.

Accanto agli appuntamenti sportivi, il calendario invernale comprende iniziative legate alla conoscenza tecnica del comprensorio. Il Kronplatz Tech Tour, con appuntamenti settimanali fino ad aprile 2026, consente di visitare le infrastrutture che garantiscono il funzionamento dell’area sciistica, dalla stazione di pompaggio per l’innevamento tecnico agli impianti di risalita, fino ai mezzi per la preparazione delle piste. L’attività si svolge con l’accompagnamento di un maestro di sci e abbina momenti informativi alla pratica sportiva.

La stagione propone inoltre una serie di eventi enogastronomici e musicali in quota. Dal 28 gennaio al 1 aprile, ogni mercoledì, si svolge “Speck & Wine Emotion”, iniziativa che unisce l’attività sciistica a degustazioni di speck Alto Adige IGP e vini del territorio nelle baite del comprensorio, a 2.275 metri di quota. Tra febbraio e marzo è in programma il “Kronplatz Ski & Music Festival”, articolato in due fasi. Dal 19 al 22 febbraio si tiene la Dj Edition, con set musicali sulle piste e nei rifugi, mentre dal 5 all’8 marzo la Band Edition propone concerti pop, rock, indie e folk con la partecipazione di gruppi e musicisti provenienti da diversi Paesi europei.

Nel complesso, l’inverno 2026 a Plan de Corones si configura come una stagione scandita da competizioni sportive di livello internazionale, appuntamenti legati al percorso olimpico e iniziative culturali ed enogastronomiche che accompagnano l’intero periodo invernale del comprensorio.

Foto di Harald Wisthaler