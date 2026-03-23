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A Platì, in Calabria, volevano tutti riformare la giustizia
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A Platì, in Calabria, volevano tutti riformare la giustizia

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ROMA – L’esito referendario relativo alla riforma del sistema Giustizia con l’affermazione del ‘No’ in gran parte dell’Italia e della Calabria ha avuto nella provincia di Reggio Calabria un andamento in controtendenza, con l’affermazione del ‘Si’ che ha registrato il 53,09% dei consensi.Dai dati diffusi dal ministero dell’Interno sulla piattaforma Eligendo, se nella città di Reggio Calabria si è registrato un quasi pareggio, con il ‘Sì’ al 50,81% e il ‘No’ al 49,19%, spiccano invece percentuali indicative in altri Comuni dell’area metropolitana.

A Platì è stato quasi un plebiscito per il ‘Sì’ che ha raggiunto l’89,63%. E ancora, a Sinopoli i favorevoli alla riforma hanno ottenuto l’85,61%, a San Luca l’82,39%, ad Africo il 78,70% e a Sant’Eufemia il 77,87%.A Gerace, comune di residenza dell’attuale procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri ha prevalso nettamente il ‘No’ con il 67,38%.
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