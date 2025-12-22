A Pomezia una Masterclass tra memoria, territorio e identità

Il Torvicello come racconto collettivo con Veronica Felici, Cristiano Davoli, Irene Mura e Marco Giuliani

Nel weekend appena trascorso Pomezia ha ospitato tre giornate dense di significato, dedicate a una tradizione che non nasce sui libri di cucina, ma nella vita quotidiana di una comunità.

La Masterclass del Torvicello, promossa dal Comune di Pomezia in collaborazione con ARSIAL, si è rivelata un percorso umano prima ancora che gastronomico: un’esperienza capace di restituire voce, dignità e futuro a una pasta che racconta la storia del territorio e di chi lo ha costruito.

Il Torvicello nasce da un impasto solo apparentemente semplice: un mix di farine in cui domina il farro, cereale antico e popolare coltivato dai contadini giunti durante la bonifica, affiancato dalla farina integrale e dalla farina 00.

Ingredienti essenziali, quotidiani, che parlano di lavoro, di terra e di tempo. Da questa combinazione prende forma una pasta che non ammette scorciatoie e che richiede attenzione, ascolto e rispetto.

La prima giornata ha coinvolto gli studenti degli istituti alberghieri di Anzio, Marino e Castelfusano (Ostia). Un momento formativo basato sull’osservazione del gesto e sull’ascolto: tecnica, tempi di lavorazione, pressione delle mani e cura dell’impasto sono stati trasmessi come parti di un sapere artigianale non standardizzabile.

Ogni Torvicello nasce diverso, perché diverse sono le mani che lo creano, ed è proprio in questa unicità che risiede il suo valore.

La seconda giornata ha rappresentato il cuore vivo dell’esperienza. Chef, content creator e giornalisti di settore hanno lavorato fianco a fianco, condividendo tavoli, farine e riflessioni, dando vita a un confronto autentico tra tradizione e interpretazione contemporanea. Le istituzioni hanno accompagnato questo momento con una presenza concreta e partecipe.

Alla degustazione delle varianti di Torvicello hanno preso parte il Sindaco Veronica Felici, l’Assessore alla Promozione del Territorio e alla Comunicazione Cristiano Davoli e l’Assessore alle Attività Produttive e alle Politiche Agricole Irene Mura, sottolineando il valore culturale, identitario ed economico del progetto.

Durante la degustazione sono state presentate due varianti contemporanee del Torvicello, una ispirata al mare e una alla terra: un dialogo gastronomico che ha restituito, attraverso il piatto, la duplice anima del territorio. In questa occasione, il mastro pastaio storico Marco Giuliani ha offerto la possibilità di assaporare il Torvicello nella sua espressione più autentica, mettendola in dialogo con le interpretazioni nate dal lavoro collettivo.

La terza giornata ha riportato il racconto al suo orizzonte naturale: il territorio. La visita al Museo del ’900 ha aperto uno sguardo sulla Pomezia delle origini grazie al racconto appassionato di Claudia Montano, che ha guidato i partecipanti tra memorie, fotografie e materiali multimediali, restituendo l’immagine di una città agli albori.

Il momento finale di condivisione ha ricondotto il Torvicello alla sua funzione più autentica: essere punto di incontro. La ricetta tradizionale, accanto alle varianti contemporanee, ha dimostrato come una stessa radice possa generare espressioni diverse senza perdere identità.

A sottolineare il valore simbolico dell’esperienza è stata la dichiarazione del sindaco Veronica Felici: «Il Torvicello nasce da un impasto che racconta la nostra storia, fatto di farina di farro, farina integrale e farina 00. Ingredienti semplici e popolari che parlano di lavoro, di terra e di comunità. È un prodotto di cui andare orgogliosi, perché racchiude l’identità di Pomezia e il percorso di chi questo territorio lo ha costruito».

La Masterclass del Torvicello lascia in eredità qualcosa che va oltre l’evento: la consapevolezza che le tradizioni non si conservano nel silenzio, ma continuano a vivere quando vengono rimesse nelle mani delle persone. Perché il Torvicello non è solo una pasta. È il modo in cui una comunità continua a riconoscersi.











