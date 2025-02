A Pompei il summit “AI Human Driven”

“Governare l’intelligenza artificiale con l’intelligenza umana” Il 21 febbraio, presenti anche Microsoft, Google e TIM Enterprise, un incontro per guidare l’evoluzione dell’AI

Un confronto sul ruolo centrale dell’uomo nell’era dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di esplorare come la tecnologia possa evolversi senza perdere di vista il suo fulcro più importante: l’intelligenza umana.

Questo è il tema del primo summit “AI Human Driven”, che si terrà a Pompei, all’HABITA79 MGallery Pompeii, il 21 febbraio. Organizzato da Brain Computing, l’evento vedrà la partecipazione di colossi del settore come Microsoft, Google e TIM Enterprise, insieme a esperti e istituzioni, per discutere le sfide e le opportunità dell’AI nei settori chiave della società.

Professionisti dell’innovazione, rappresentanti istituzionali e aziende leader si confronteranno su come l’intelligenza artificiale stia trasformando settori cruciali come educazione, lavoro, impresa, creatività, sicurezza e media.

La giornata inizia con la conferenza stampa organizzata da Giovanni Sapere, Innovation Manager di Brain Computing S.p.A. e ideatore dell’evento, per presentare la visione alla base del summit.

“Siamo all’alba di una nuova era. Ogni giorno, nuove tecnologie spostano i confini del possibile, rendendo obsoleti gli strumenti e i metodi di ieri – dice Sapere – la rapidità di questo cambiamento porta con sé sfide significative, costringendoci a rivedere continuamente le nostre strategie per tenere il passo.

La rivoluzione tecnologica va oltre il semplice hardware e software; è una trasformazione profonda di cosa significa essere umani in un mondo sempre più digitale“.

All’evento intervengono figure istituzionali e leader del settore, da Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca e Startup della Regione Campania, sul ruolo delle istituzioni nell’innovazione, a Vincenzo Loia, Rettore dell’Università di Salerno, sulla transizione digitale per il sistema accademico, e Mirko Perano, docente del Dipartimento di Scienze Aziendali, Management & Innovation Systems.

Poi Massimo Bisogno, Direttore dell’Ufficio Speciale per la Crescita Digitale della Regione Campania, sulle opportunità per l’economia locale, e Giorgio Ventre, Direttore Scientifico della Apple Developer Academy, sullo sviluppo di competenze tecnologiche.

Presenti anche Angelo Tofalo, Ceo di AT Agency ed ex sottosegretario alla Difesa, Antonio Esposito e Carmine Lamberti, rispettivamente Cto e Ceo di Brain Computing, sulla strategia aziendale in un mondo in rapida evoluzione.

Il summit è articolato in cinque panel tematici, ognuno moderato dal giornalista esperto di innovazione Marco Maria Lorusso, con approfondimenti su “Lavoro e Formazione – L’AI come strumento per migliorare l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze“; “Creatività e Intrattenimento – L’impatto dell’intelligenza artificiale su arte, design e industria culturale“; “Innovazione e Impresa – Le nuove frontiere dell’AI nel business e nella gestione aziendale“; “Cybersecurity e Difesa – Protezione digitale e sicurezza nell’epoca dell’AI“; “Media e Giornalismo – L’evoluzione della produzione e distribuzione delle notizie“.

Al centro del panel “Formazione e Lavoro” con Annamaria Bevilacqua (FMTS Group) e Celeste Nicodemo (Ineeditech) l’impatto dell’IA su lavoro e formazione, mentre Giovanni Sapere, (MoreGlobe), introduce il tema “IA e realtà aumentata nel mondo editoriale, ludico e per la formazione immersiva”. Protagonisti del panel “Creatività e Intrattenimento” Jacopo Gubitosi (Giffoni Experience) e Luca Tesauro (Giffoni Innovation Hub) sull’IA nell’intrattenimento giovanile e nelle startup innovative; e Federico Cecchin, illustratore, sulle applicazioni dell’IA nell’arte.

Mentre il panel “Impresa e Innovazione” con Gaetano Volpe (Latitudo40) pone l’attenzione sull’uso dell’IA per il monitoraggio ambientale, Alessandro Maresca (Microsoft) sulle soluzioni cloud IA, Arcangelo Di Balsamo (Google), Michele Barone (TIM Enterprise) sulla digital transformation e Roberta Russo (Presidente Donne 4.0) propone un focus sul valore della diversità come motore di innovazione.

E ancora, nel corso di “Cybersecurity e Difesa” Angelo Tofalo (AT Agency), Carlo Parolisi e Giuseppe Strollo (Excursus Group) affrontano l’argomento “Nuove minacce digitali”. Cristiano Pardo (HID Global) illustra le innovazioni nel mondo dei trasporti.

Infine, il panel “Media e Giornalismo” è a cura di Umberto Aprea (GR-News) e una riflessione finale con l’influencer Elvis Tuscia e Marco Maria Lorusso per discutere di come l’IA stia trasformando il mondo dell’informazione. Un focus speciale è dedicato a TrafficLoop, innovativo tool SEO Human Driven, con una demo live a cura di Antonio Esposito, che mostra come l’IA possa potenziare l’efficienza umana nel mondo SEO e del digital marketing.