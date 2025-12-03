mercoledì, 3 Dicembre , 25

A Ponte Milvio l’addio a Nicola Pietrangeli, l’arrivo del feretro

A Ponte Milvio l’addio a Nicola Pietrangeli, l’arrivo del feretro

Video NewsA Ponte Milvio l'addio a Nicola Pietrangeli, l'arrivo del feretro
Redazione-web
Di Redazione-web

I funerali nella chiesa Santa Maria della Gran Madre di Dio

Roma, 3 dic. (askanews) – L’ingresso del feretro di Nicola Pietrangeli nella chiesa Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, a Roma. Al via i funerali della leggenda del tennis italiano; in mattinata la camera ardente allestita al Foro Italico nel campo a lui intitolato, a cui sono intervenute personalità dello sport, colleghi, amici, familiari e tanta gente comune che lo ha voluto salutare.Su un palazzo un maxischermo che ne ricorda alcuni trionfi in campo, poi la sua foto e la scritta 1933 – infinito, come a celebrarne la figura leggendaria.

