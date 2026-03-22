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A Pontida i funerali di Umberto Bossi, Salvini contestato: “Molla la camicia verde, vergogna”. C’è la premier
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A Pontida i funerali di Umberto Bossi, Salvini contestato: “Molla la camicia verde, vergogna”. C’è la premier

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ROMA – Il feretro, adornato con i fiori e una bandiera con il sole delle alpi, ha fatto il suo ingresso tra gli applausi nell’abbazia di San Giacomo a Pontida, a pochi passi dal “sacro prato” dei raduni del Carroccio. Hanno preso il via alle 12 i funerali di Umberto Bossi.

Sul sagrato i presenti hanno urlato ‘Libertà, libertà’. La cerimonia, per volontà della famiglia, non prevede alcun cerimoniale né posti riservati tra i 400 all’interno della Chiesa che si affaccia sulla piazza del Giuramento. L’organizzazione è affidata ad alcuni militanti della Lega. Il popolo delle camice verdi è schierato già da ore dietro le transenne sistemate sulla piazza, tra bandiere della Lega lombarda con Alberto da Giussano e magliette con il volto di Umberto Bossi. “Grazie capo, la tua storia vivrà sempre con noi”, è lo striscione firmato dalla sezione Pontida posizionato su un lato della chiesa.

PROTESTE CONTRO SALVINI

“Molla la camicia verde, vergogna”, hanno urlato alcuni militanti nei confronti del vicepremier Matteo Salvini. L’attuale leader del Carroccio, arrivato con la compagna Francesca Verdini, è arrivato indossando la camicia verde d’ordinanza, con un completo nero su cui spicca anche la spilla di Alberto da Giussano appuntata sulla giacca.

Accolti dagli applausi il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e l’ex presidente del Veneto Luca Zaia. Applausi anche per la premier Giorgia Meloni. Alla cerimonia partecipano il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, i ministri Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara, Alessandra Locatelli e Daniela Santanchè. Presente anche il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
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