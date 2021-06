A Pordenone i pompieri salvano Leone, gattino intrappolato nel motore di un’auto

TRIESTE – Spaventato dal temporale aveva cercato rifugio nell’auto del suo proprietario, finendo poi per restare intrappolato nel vano motore. Un gatto di pochi mesi è stato salvato questa mattina dai Vigili del Fuoco di Pordenone.

Leone, questo il nome del micio, si era rintanato nella vettura, trovando uno spazio per proteggersi dalla pioggia, dal quale però non era più riuscito a uscire. I pompieri hanno dovuto smontare alcuni pezzi dell’auto per raggiungere l’animale e portarlo in salvo. Prima il mezzo è stato sollevato, poi è stata tolta la ruota e successivamente il parafango, a quel punto è stato scovato il nascondiglio di Leone, preso in braccio subito da un vigile del fuoco, che l’ha poi riconsegnato al proprietario.

